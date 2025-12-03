Ha una storia quasi ventennale il Quartiere Novello: è del 2006 lo studio di fattibilità finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definì tutti gli elementi di base del progetto: quali funzioni insediare, la densità, gli standard da realizzare. Due anni dopo fu costituita la Stu (Società di trasformazione urbana) Novello, con presidente l’ex sindaco Edoardo Preger. Nel 2012 fu approvato il progetto del Comparto 1 che non prevedeva la presenza di Cassa Depositi e Prestiti (gestisce il risparmio postale), e contemplava solo il 20% di edilizia sociale. Non si trovano investitori privati disposti a intervenire, Preger dà la colpa alla crisi finanziaria mondiale partita dal crac della Lehman Brothers. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto Novello. Un iter ventennale e i costi volano