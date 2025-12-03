Progetto GiustiziaAcuore defibrillatore salva la vita ad un avvocato | il plauso del Comitato Pari Opportunità

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ieri un Avvocato (LEGGI QUI) è stato colpito da un infarto ed è stato salvato dalla prontezza di riflessi di un carabiniere e di una dottoressa che hanno utilizzato il defibrillatore istallato nell’ambito del progetto “GiustiziAcuore”, al piano terra del nostro Palazzo di Giustizia. Un progetto nato da un’idea del Comitato Pari Opportunità – Ordine Avvocati di Benevento, Presidente Ilaria Iammarino in sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone, grazie ai contributi dei Clubs service: Rotary Club Benevento Presidente; Rotary Club Valle Telesina; Inner Wheel Benevento; Lions Club Benevento Host; Lions Club Arco Traiano; Lions Club Ariano Irpino, con la collaborazione del Tribunale di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Progetto “GiustiziaAcuore”, defibrillatore salva la vita ad un avvocato: il plauso del Comitato Pari Opportunità

