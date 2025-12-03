Progetto Echogreen a Bari la conferenza internazionale

Il progetto ha come obiettivo la protezione ambientale e guarda con favore al Green Deal europeo, all’economia circolare. La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, Giovanna Iacovone, ha accolto, questa mattina a Palazzo della Città, la delegazione internazionale del progetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

