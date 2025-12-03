Progettiamo insieme Messina Sud | al Villaggio Unrra un nuovo passo per il futuro del territorio
Un nuovo appuntamento del laboratorio civico “Progettiamo insieme Messina Sud”, percorso nato dall’impegno dei residenti di Contesse e del Villaggio Unrra insieme al Laboratorio di Pianificazione del Territorio e del Paesaggio dell’Università di Catania. L’iniziativa punta a delineare un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Compatta, funzionale ed efficiente. Stiamo parlando della cucina a U! Scopri i preziosi consigli per organizzarla al meglio.? E se queste idee non ti bastano, vieni in negozio e progettiamo insieme l'ambiente su misura per te! ? Scopri il punto vendita La C - facebook.com Vai su Facebook
“Progettiamo insieme Messina Sud”: l’incontro al Villaggio Unrra - Giovedì 4 dicembre, al Villaggio UNRRA, si terrà il nuovo incontro pubblico organizzato dal laboratorio civico “Progettiamo insieme Messina Sud”, iniziativa avviata da un gruppo di residenti ... Scrive letteraemme.it
“Insieme in Armonia”: si conclude a Messina il progetto del Corpo Europeo di Solidarietà - Si è concluso a Messina, dopo un anno di attività, il progetto di solidarietà “Insieme in Armonia”, finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà e coordinato dall’associazione locale The Risin ... Si legge su letteraemme.it
Messina, il Comune presenta il progetto di riqualificazione dell’ex Ferrotel: 50 alloggi per l’emergenza abitativa - L'edificio recentemente acquisito da Palazzo Zanca attraverso la società partecipata Patrimonio Messina S. Come scrive messina.gazzettadelsud.it