Professioni Mormile Secursat | Comunicatore in aziende deve essere manager è centrale
(Adnkronos) – "Io porto l'esperienza della comunicazione all'interno di una pmi italiana, dove la comunicazione non è stata soltanto un vettore informativo ma parte della strategia di governance e di crescita dell'azienda e per noi di successo, anche appunto attraverso la comunicazione. il nostro è un settore tradizionale, in cui è difficile la comunicazione e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Una realtà giovane ma con competenze solide, guidata da due professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco, investire su sé stessi e portare sul territorio un servizio altamente qualificato: Gino Vitale – Tecni - facebook.com Vai su Facebook
Professioni, Mormile (Secursat): "Comunicatore in aziende deve essere manager, è centrale" - 'Io porto l'esperienza della comunicazione all'interno di una pmi italiana, dove la comunicazione non è ... Scrive notizie.tiscali.it