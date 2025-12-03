Professioni Mariniello MinLavoro | Certificazione comunicatori è fondamentale

Roma, 3 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Ho iniziato a fare questo lavoro nel 2007 quando i social avevano un ruolo quasi inesistente. Oggi è cambiato tutto, il giornale più venduto in Italia vende 100 mila copie, quanto una città come Latina. La certificazione" dei comunicatori professionali "è fondamentale, la formazione continua è un dovere di un professionista, la consapevolezza che il nostro è un ruolo manageriale, avere la certificazione quindi è determinante". Così Gianmario Mariniello, portavoce del ministero del Lavoro, intervenendo a una tavola rotonda a Roma nel corso dell'evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità' sulle proposte di Manageritalia per la certificazione dei comunicatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Professioni, Mariniello (Min.Lavoro): "Certificazione comunicatori è fondamentale"