Professione sanità Nuovi infermieri e altri investimenti

3 dic 2025

Sono pochi e ricercatissimi, eppure per scegliere questa professione, la sicurezza di avere il posto di lavoro assicurato influisce soltanto fino a un certo punto sulla scelta di intraprendere questo tipo di percorso universitario. Ieri alla sede di Faedo sono stati proprio loro i protagonisti: dai 19 neo laureati alcune settimane fa alle 38 matricole, insieme naturalmente ai propri compagni del secondo (41) e terzo anno (24) e ai sei che potranno cingersi le tempie con la coroncina di alloro il prossimo aprile. Ieri nella Sala Bettini della sede di Faedo Valtellino del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’ Università Milano-Bicocca i protagonisti sono stati loro, i futuri infermieri e coloro che lo sono già, in uno scambio di cortesie, parole e regalini tra chi arriva e chi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

