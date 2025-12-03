Prodotti Baumann passa a Newport & Co e diventa indipendente

Fondata nel 1947 a Brescia, Prodotti Baumann Srl esce dal gruppo svizzero Baumann Federn AG per diventare a conti fatti una Pmi indipendente. L'operazione di acquisizione da parte del gruppo Newport & Co, piattaforma europea di investimenti orientata al lungo periodo con sede nel Veronese, è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La holding italiana Newport & Co ha completato il suo primo investimento, acquisendo la business unit italiana di Baumann Federn, trasformandola in Prodotti Baumann, leader europeo in eccellenza ingegneristica e capacità tecnologica - facebook.com Vai su Facebook

