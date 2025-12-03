Procura Ue rilasciati nella notte Mogherini e Sannino

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. E’ quanto rende noto la Procura Ue, alla guida delle indagini. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Procura Ue, rilasciati nella notte Mogherini e Sannino

