Procione ubriaco devasta un negozio di liquori in Virginia poi sviene Il precedente della pipa per Mdma

Richmond (Usa), 3 dicembre 2025 - Una storia quanto meno curiosa, soprattutto per chi non conosce la realtà della Virginia e degli Stati Uniti in generale. Un procione è stato ritrovato privo di sensi sul pavimento di un negozio di liquori. Secondo testimonianze raccolte dai media locali, riprese anche dalla Cnn, era apparentemente “completamente ubriaco”. Succede nella zona di Hanover County, dove i dipendenti dell'Ashland Abc Store, allertati dalle segnalazioni di forti rumori provenienti dall'interno, hanno rinvenuto tra gli spazi della struttura una serie di bottiglie frantumate e un'ingente quantità di alcol sparsa per terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Procione ubriaco devasta un negozio di liquori in Virginia, poi sviene. Il precedente della pipa per Mdma

