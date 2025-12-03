Procione saccheggia un negozio di liquori e si ubriaca poi sviene in bagno

Si è intrufolato in un negozio, ha saccheggiato i liquori di un reparto e ne ha assaggiato un po', infine sopraffatto dai fumi dell'alcol è svenuto in bagno. Non si tratta di un ladro qualsiasi, ma di un procione che il 29 novembre è riuscito a entrare della catena Abc di Ashland, in Virginia. La. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Procione saccheggia un negozio di liquori e si ubriaca, poi sviene in bagno

