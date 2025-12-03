Procione precipita dal soffitto di un negozio di liquori si ubriaca e viene trovato steso a terra in bagno

Un procione è precipitato dal soffitto in un negozio di liquori in Virginia, si è intossicato leccando l’alcol dalle bottiglie rotte sul pavimento ed è stato trovato “ubriaco” nel bagno, poi si è ripreso ed è stato liberato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

