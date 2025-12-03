Processo Torre Milano l’ex assessore Maran | Deroghe a costruire non sono mancata attenzione al territorio

Milano, 3 dicembre 2025 – Nuova udienza sul caso Torre Milano, grattacielo di 24 piani in via Stresa, affacciato su piazza Carbonari che vede alla sbarra per abusi edilizi e lottizzazione abusiva otto imputati fra costruttori, architetti, dirigenti ed ex dirigenti di Palazzo Marino. Oggi, in Tribunale, è stato sentito come testimone convocato dalle difese l’ex assessore all'Urbanistica di Milano (attualmente europarlamentare), Pierfrancesco Maran. Pierfrancesco Maran, eurodeputato del Partito democratico ed ex assessore a Palazzo Marino, interviene sul futuro di Milano in vista delle Comunali “Non considero le deroghe di cui disponeva la Commissione per il paesaggio una mancanza di attenzione al territorio”, ha affermato l'ex assessore Maran. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo Torre Milano, l’ex assessore Maran: “Deroghe a costruire non sono mancata attenzione al territorio”

Scopri altri approfondimenti

Il processo I giudici del tribunale di #TorreAnnunziata hanno chiesto cinque anni per l'aggressione a un attivista del #Wwf e stalking a un giornalista - facebook.com Vai su Facebook

Urbanistica, l'ex assessore (ora europarlamentare) Pierfrancesco Maran in Tribunale per il processo su Torre Milano - L'ex assessore all'Urbanistica di Milano, e attualmente europarlamentare, Pierfrancesco Maran, verrà ascoltato oggi come testimone nel processo della Torre Milano di via Stresa. Come scrive milanotoday.it

Urbanistica, il caso Torre Milano a processo: “Il ruolo della Commissione paesaggio? Singolare e inedito” - Milano – In “una città” come Milano “ci sono anche le infrastrutture che non si vedono, come le reti, le fognature, l’apparato idrico” e con questo intervento, “così impattante dal punto di vista del ... Scrive ilgiorno.it

Processo Torre Milano, la difesa si gioca la carta Sala. Il sindaco: “Felice di poter dire la mia” - La decisione è della giudice Paola Braggion nel processo su “Torre Milano”, l’edificio residenziale di 24 piani ... Riporta ilgiorno.it

Sala chiamato a testimoniare al processo sulla Torre Milano - È infatti atteso in aula (il calendario dei testi è da definire) per essere sentito durante il dibattimento sul caso della ... Si legge su ilgiornale.it

Torre Milano, scontro in aula sugli abusi edilizi. Le difese: "Processo paradossale" - Le difese: "Processo paradossale" Si è aperto a Milano il processo sulla realizzazione della Torre Milano di via Stresa, grattacielo al centro delle ... Da affaritaliani.it

Inchiesta urbanistica a Milano, 21 a rischio processo per la Torre - La torre prometteva di unire "raffinatezza architettonica e lo studio meticoloso degli spazi verdi". Scrive ilgiornale.it