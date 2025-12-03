Pro memoria per chi fa finta di non capire L' editoriale di Capezzone
Ma quindi come mai Il Tempo ha deciso di puntare i riflettori (e di tenerli bene accesi) sulla Stazione Termini come luogo-simbolo del degrado e della violenza in cui Roma è sprofondata? La risposta è fin troppo semplice. Per carità: questa statistica non avrà valore scientifico, ma vi garantisco che, su dieci persone che mi fermano per strada, sette o otto mi parlano sempre e solo di sicurezza. #Roma Termini, oltraggio alla cappella: non era acqua santa I sindaci #Pd "salvano» #Albanese Intellettuali dem contro l'editore di destra Ecco la nostra prima pagina? #buongiorno #siamoinedicola #3dicembre #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it
