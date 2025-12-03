Primo dispiacere per De Rossi Genoa schiantato in Coppa Italia | l'Atalanta sfiderà la Juventus

L'Atalanta rifila un poker al Genoa e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus. Decisivi i gol di Dijmsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor contro i liguri che hanno giocato per più di un'ora in 10 contro 11. Per De Rossi primo KO della sua gestione, che fa male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

