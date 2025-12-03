Prima causa italiana sulla violazione del copyright dell’IA | RTI e Medusa contro Perplexity

RTI e Medusa hanno avviato un’azione civile contro Perplexity per l’impiego non autorizzato di materiali audiovisivi nei dati di addestramento dei modelli IA. È il primo procedimento di questo tipo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Prima causa italiana sulla violazione del copyright dell’IA: RTI e Medusa contro Perplexity

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ictus è la seconda causa di morte in Italia e la prima per causa di disabilità. Questa mattina abbiamo presentato la Stroke Unit presso l'Ospedale Infermi di Rimini, un'unità specialistica dedicata alla diagnosi e al trattamento dell'ictus cerebrale (ischemia ed e - facebook.com Vai su Facebook

Il rapporto dell'Iss sulle morti tra neomamme, prima causa il suicidio. Circa la metà dei decessi materne può essere prevenuta #ANSA Vai su X

Mfe con Rti e Medusa portano in tribunale Perplexity: è la prima causa per violazione del copyright dell’AI - Le accuse delle due aziende del gruppo Mediaset riguardano l’utilizzo massiccio e non autorizzato di contenuti audiovisivi per addestrare l’AI ... Secondo milanofinanza.it

Mediaset porta Perplexity AI in tribunale: prima causa in Italia per violazione del copyright nell’era dell’intelligenza artificiale - Mediaset ha deciso di passare alle vie legali contro una delle società più discusse nel panorama dell'intelligenza artificiale generativa. Come scrive borsainside.com

Rti e Medusa denunciano Perplexity AI: è la prima causa in Italia per violazione del copyright con l’intelligenza artificiale - Le due aziende del gruppo Mediaset hanno citato la startup statunitense per uso non autorizzato di video e film nei sistemi di AI. Scrive msn.com

Prima causa italiana sul copyright dell’IA: RTI e Medusa contro Perplexity - RTI e Medusa hanno avviato un’azione civile contro Perplexity per l’impiego non autorizzato di materiali audiovisivi nei dati di addestramento dei modelli IA. Da dday.it

Rti e Medusa fanno causa a Perplexity Ai per violazione diritto d’autore - Reti Televisive Italiane (RTI) e Medusa Film hanno avviato un’azione legale presso il Tribunale Civile di Roma contro Perplexity AI ... Da msn.com