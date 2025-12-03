Prima causa italiana sulla violazione del copyright dell’IA | RTI e Medusa contro Perplexity

Dday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RTI e Medusa hanno avviato un’azione civile contro Perplexity per l’impiego non autorizzato di materiali audiovisivi nei dati di addestramento dei modelli IA. È il primo procedimento di questo tipo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Dday.it

