Prima Assicurazioni Alberto Genovese esce dalla società e incassa 90 milioni di euro

Milano, 3 dicembre 2025 – L’operazione si traduce in un incasso di quasi 90 milioni di euro per Alberto Genovese, l’ex mago delle startup che sta scontando 6 anni e 11 mesi di carcere per aver drogato e violentato due ragazze, nel caso dei festini a Terrazza Sentimento emerso nel 2020. Fondatore di Prima Assicurazioni, ha incassato infatti l’earn out collegato all’uscita dalla società ora sotto il controllo di Axa. Genovese aveva già ceduto nel 2022 il suo 25% all’altro fondatore Teodoro D’Ambrosio per circa 200 milioni, a cui fa capo il fondo cipriota Neurone. Ad agosto Axa ha siglato un accordo per l’acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima Assicurazioni, Alberto Genovese esce dalla società e incassa 90 milioni di euro

