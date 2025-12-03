Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 2 Dicembre 2025, è pari a circa 0,316 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 33,46 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 33,46 €MWh? 0,312 €Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dalla seconda metà di Novembre 2025, i valori si sono mantenuti tra 0,29 e 0,32 €Smc, con alcune oscillazioni legate sia a fattori stagionali sia a dinamiche di mercato europee. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

E’ previsto nel primo pomeriggio di oggi al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, l’atteso incontro sul prezzo del latte, soprattutto dopo il mancato accordo sulla sua quotazione nella giornata... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook

Italia, prezzo del food cresciuto del 21% dal 2021 a oggi uci.it/italia-prezzo-… Vai su X

Bollette del gas in calo, risparmio fino a 354 euro: niente rincari in inverno - Il crollo del prezzo del gas porta risparmi significativi per le famiglie e spinge in basso anche le tariffe dell’elettricità in vista dell’inverno ... Da quifinanza.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Riporta corriere.it

Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a ... Lo riporta ilsole24ore.com

Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili - Un novembre particolarmente mite ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare un prezzo per le famiglie "vulnerabili" più basso dello 0,6% rispe ... Si legge su finanza.repubblica.it

Gas, perché il prezzo è sotto i 30 euro? L'effetto sulle bollette - In queste settimane il metano europeo ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora: nella giornata del 24 novembre la contrattazione si è fermata attorno ai ... Si legge su tg24.sky.it

Sconti e incentivi: due vie per tagliare il prezzo del gas - ROMA – Tariffe negative – ovvero sconti – al punto d’ingresso svizzero del gas in Italia e un “servizio di liquidità” gestito da Snam. Riporta repubblica.it