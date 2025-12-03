Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è un dato fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta energetica. Comprendere come si forma il prezzo e quali sono le differenze tra mercato tutelato e libero è essenziale per valutare quanto si spenderà e come ottimizzare i propri consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo valore disponibile). A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi