Prevenire è importante la polizia contro la violenza di genere
Negli ultimi giorni la polizia ha partecipato a numerosi appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, portando nelle scuole, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione il messaggio che prevenire è importante ed è importante farlo insieme.Attraverso incontri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CONCLUSO IL PROGETTO NON DA SOLI: PREVENZIONE TRUFFE E SICUREZZA SOCIALE PER GLI ANZIANI ? Si è concluso il 26 novembre 2025 il progetto NON DA SOLI, importante iniziativa strategica volta a prevenire e contrastare le truffe, i raggiri e l - facebook.com Vai su Facebook
Prevenire i cyber crimini. Accordo tra polizia e Ap - La firma del protocollo sotto gli occhi di prefetto, questore e procuratore capo. Come scrive lanazione.it
Polizia, raffica di controlli per prevenire i furti - Prevenzione dei furti, proseguono i servizi straordinari di prevenzione e di controllo del territorio disposti dal questore Giovanni Trabunella. Lo riporta ilmattino.it
Prevenire le truffe, a Crotone la polizia incontra gli anziani - Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, accompagnato dal dirigente delle Volanti e dal personale della Polizia Postale, ha incontrato gli anziani presso il centro diurno della ... Secondo rainews.it