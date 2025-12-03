Prestiti personali Agrigento seconda in Sicilia per importo medio richiesto

Le famiglie della provincia di Agrigento fanno ricorso al credito al consumo più della media siciliana. Secondo l’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, nei primi dieci mesi dell’anno, chi ha presentato domanda di prestito personale ad Agrigento ha cercato di ottenere in media 11 mila 190 euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

