Prima di iniziare il suo press cafè, Takashi Murakami saluta tutta la stampa in italiano che sta studiando da ormai due mesi. L’autore de Il cane che guarda le stelle e della nuova uscita Pino, in anteprima a Lucca Comics & Games con J-POP Manga. Dice di essere fortunato ad essere qui ed è pronto a rispondere alle domande che abbiamo potuto fargli sulle sue opere, sul suo rapporto con i cani protagonisti di tante amate opere che hanno emozionato i lettori italiani e non solo. Ecco qui il resoconto di questo incontro. Nei suoi fumetti i protagonisti sono spesso dei cani che aiutano e sostengono i loro padroni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Press cafè con Takashi Murakami