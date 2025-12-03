Press cafè con Takashi Murakami
Prima di iniziare il suo press cafè, Takashi Murakami saluta tutta la stampa in italiano che sta studiando da ormai due mesi. L’autore de Il cane che guarda le stelle e della nuova uscita Pino, in anteprima a Lucca Comics & Games con J-POP Manga. Dice di essere fortunato ad essere qui ed è pronto a rispondere alle domande che abbiamo potuto fargli sulle sue opere, sul suo rapporto con i cani protagonisti di tante amate opere che hanno emozionato i lettori italiani e non solo. Ecco qui il resoconto di questo incontro. Nei suoi fumetti i protagonisti sono spesso dei cani che aiutano e sostengono i loro padroni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Japanese artist Takashi Murakami opens exhibit in Ohio museum with more than 100 works - CLEVELAND (AP) — Japanese contemporary artist Takashi Murakami has never been limited to one medium, creating paintings, sculptures, luxury goods with fashion houses like Louis Vuitton, album covers ... Da winnipegfreepress.com