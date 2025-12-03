Bart non ce l’ha fatta. Purtroppo, dopo sei giorni di agonia, il cuore del pastore macedone di sette anni, ferito con un pallettone da cinghiale sparato da un cacciatore, ha cessato di battere ieri pomeriggio a causa della ferita e dell’emorragia interna provocate dalla fucilata. Distrutti i proprietari del cane, l’ex carabiniere di Montegranaro, Donato Florio, e sua moglie: "Abbiamo capito che stava morendo e lo abbiamo riportato a casa dalla clinica veterinaria dove era ricoverato per stare con lui. Ha pianto tutta la notte e nel pomeriggio è spirato". Poi l’appello accorato ai testimoni di quella che sembrerebbe essere stata una vera e propria esecuzione: "Facciamo un appello ai cacciatori presenti quel giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Preso a fucilate: muore il cane Bart