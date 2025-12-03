Presidio delle zone rosse il Comune impegnerà la polizia locale e potenzierà la videosorveglianza

Un impegno della polizia locale a presidiare le “zone rosse” e alla realizzazione della videosorveglianza. È questo quello che farà il Comune di Latina, in base a quanto emerge a margine dell’ordinanza del prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per contrastare i fenomeni criminali avvenuti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

