Presidio dei lavoratori ex Ilva riaperta la Guido Rossa Giovedì il corteo in centro Il ministro Urso | Nessun piano di chiusura per Genova e Novi | Video

Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Giovedì il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” | Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perrini tra i lavoratori in presidio: “In questo momento non mi interessa il partito di cui sono esponente, io difenderò sempre i dipendenti. Prendano delle decisioni”. - facebook.com Vai su Facebook

#Livorno, stamani #sciopero e presidio dei lavoratori #Pierburg. L'iniziativa è stata allestita nell'ambito della proclamazione dello sciopero indetto a livello europeo di tutti gli stabilimenti del gruppo #FIOM Vai su X

Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Domani il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” - Genova – Ancora disagi al traffico nel ponente del capoluogo ligure per il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva (qui le ultime notizie sulla loro vertenza): la polizia Locale ha chiuso poco prima ... Secondo ilsecoloxix.it

Ex Ilva, terzo giorno di presidio dei lavoratori a Genova - Terzo giorno consecutivo di presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova contro il piano del governo che riduce la produzione nello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove all'ingresso è in corso l'a ... Come scrive ansa.it

Ex Ilva Genova, il presidio non si ferma: il Ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. ligurianotizie.it scrive

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Scrive ilpost.it

Ex Ilva, continua il presidio: ancora chiusa piazza Savio. Domani sciopero generale dei metalmeccanici - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Riporta primocanale.it

Ex Ilva, sciopero generale metalmeccanici del 4 dicembre 2025. Corteo, percorso e motivazioni - Giovedì 4 dicembre 2025 è in programma uno sciopero generale di tutti i metalmeccanici genovesi, uniti dal motto: «Non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova». Da mentelocale.it