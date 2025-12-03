Presidio dei lavoratori ex Ilva riaperta la Guido Rossa Domani il corteo in centro | Video

Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Domani il corteo in centro | Video

