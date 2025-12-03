Presidio dei lavoratori ex Ilva riaperta la Guido Rossa Domani il corteo in centro | Video

Ilsecoloxix.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

presidio dei lavoratori ex ilva riaperta la guido rossa domani il corteo in centro video

© Ilsecoloxix.it - Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Domani il corteo in centro | Video

Approfondisci con queste news

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, terzo giorno di presidio dei lavoratori a Genova - Terzo giorno consecutivo di presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova contro il piano del governo che riduce la produzione nello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove all'ingresso è in corso l'a ... Si legge su ansa.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva Genova, il presidio non si ferma: il ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. Segnala ligurianotizie.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva: lavoratori in presidio ma riaperta strada Guido Rossa - I lavoratori dell'ex Ilva in presidio da tre giorni a Genova Cornigliano per difendere i propri posti di lavoro hanno consentito l'alleggerimento sul trafficogernovese per quello che riguarda la brete ... Da ansa.it

presidio lavoratori ex ilvaI lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Riporta ilpost.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, continua il presidio: ancora piazza Savio e Guido Rossa chiuse. Per domani i sindacati chiamano lo sciopero generale - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Secondo primocanale.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, Taranto trema: risarcimento danni miliardario ad Arcelor e strade ancora bloccate dagli operai - Si sta cercando di trovare soluzioni per garantire continuità all'acciaieria e le proteste dei lavoratori che rischiano la cassa i ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Presidio Lavoratori Ex Ilva