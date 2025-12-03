Presidio dei lavoratori ex Ilva chiusa dalle 8 la strada Guido Rossa

Ilsecoloxix.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

presidio dei lavoratori ex ilva chiusa dalle 8 la strada guido rossa

© Ilsecoloxix.it - Presidio dei lavoratori ex Ilva, chiusa dalle 8 la strada Guido Rossa

Approfondisci con queste news

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, terzo giorno di presidio dei lavoratori a Genova - Terzo giorno consecutivo di presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova contro il piano del governo che riduce la produzione nello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove all'ingresso è in corso l'a ... Lo riporta ansa.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva Genova, il presidio non si ferma: il ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. Come scrive ligurianotizie.it

presidio lavoratori ex ilvaI lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, continua il presidio: ancora piazza Savio e Guido Rossa chiuse. Per domani i sindacati chiamano lo sciopero generale - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Scrive primocanale.it

Presidio dei lavoratori ex Ilva, chiusa dalle 8 la strada Guido Rossa - Genova – Ancora disagi al traffico nel ponente del capoluogo ligure per il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva (qui le ultime notizie sulla loro vertenza): la polizia Locale ha chiuso poco prima ... Scrive ilsecoloxix.it

presidio lavoratori ex ilvaEx Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... finanza.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presidio Lavoratori Ex Ilva