Presidio dei lavoratori ex Ilva chiusa dalle 8 la strada Guido Rossa
Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Approfondisci con queste news
Continua oggi il presidio dei lavoratori, domani nuovo corteo verso la Prefettura - facebook.com Vai su Facebook
Presidio permanente dei lavoratori davanti al varco merci dello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure. La preoccupazione dei sindacati per il futuro del gruppo: e il ministero convoca regione e sindaci dei territori coinvolti. Vai su X
Ex Ilva, terzo giorno di presidio dei lavoratori a Genova - Terzo giorno consecutivo di presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova contro il piano del governo che riduce la produzione nello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove all'ingresso è in corso l'a ... Lo riporta ansa.it
Ex Ilva Genova, il presidio non si ferma: il ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. Come scrive ligurianotizie.it
I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive
Ex Ilva, continua il presidio: ancora piazza Savio e Guido Rossa chiuse. Per domani i sindacati chiamano lo sciopero generale - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Scrive primocanale.it
Presidio dei lavoratori ex Ilva, chiusa dalle 8 la strada Guido Rossa - Genova – Ancora disagi al traffico nel ponente del capoluogo ligure per il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva (qui le ultime notizie sulla loro vertenza): la polizia Locale ha chiuso poco prima ... Scrive ilsecoloxix.it
Ex Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... finanza.repubblica.it scrive