Presi finti carabinieri Derubano gli anziani | sorpresi in flagrante

Erano convinti di averla fatta franca. Loro, due finti carabinieri, che con un trucco avevano derubato una coppia di anziani dei gioielli di famiglia per un valore di 10mila euro e 1.200 euro in contanti, sono stati bloccati fuori dalla casa delle vittime dai veri militari. La centralissima via XX Settembre, a due passi da Piazza Duomo, è stata il teatro dell’ennesima truffa ai danni di persone anziane. Ad entrare in azione lunedì pomeriggio, un 29enne e un 30enne italiani. Le vittime, ultraottantenni, erano state contattate prima con una telefonata. "Sono un carabiniere, la vostra auto è stata vista davanti ad una gioielleria mentre avveniva un furto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presi finti carabinieri. Derubano gli anziani: sorpresi in flagrante

Argomenti simili trattati di recente

ARRESTATI IMPRENDITORI Truffa da 40 milioni di euro con finti corsi di formazione (la metà reinvestita nell'acquisto di società immobiliari) - facebook.com Vai su Facebook

Tradate, truffe agli anziani: finti carabinieri derubano una donna di 5 mila euro in oro - Presumibilmente accompagnato da un complice che fungeva da palo, uno dei malviventi si è presentato a casa della signora per ritirare il sacchetto con i beni, dileguandosi subito dopo con il bottino ( ... Scrive laprovinciadivarese.it

Anziana truffata: «La sua targa è stata clonata per compiere furti». Finti carabinieri la derubano dei gioielli ma la 70enne li incastra - «Signora buongiorno, sono un carabiniere, la chiamo per comunicarle che la targa della sua auto è stata clonata e utilizzata per compiere furti e rapine in alcune gioiellerie ... ilgazzettino.it scrive

Anziana truffata: «La sua targa è stata clonata per compiere furti». Finti carabinieri la derubano dei gioielli ma la 70enne li incastra - 30, con la collaborazione con la Polizia Locale di Belluno; venerdì a Belluno, alle 17. Come scrive ilgazzettino.it

Si fingono carabinieri e derubano gioielli per un milione di euro - Gli agenti della squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani, di 40 e 31 anni, indiziati del furto a una ... Riporta rainews.it

Finti carabinieri truffano un'anziana, rintracciati e fermati dai veri militari - Le hanno fatto credere che la figlia fosse stata arrestata per omicidio stradale e le hanno estorto tutti i soldi e i preziosi che aveva in casa. Segnala rainews.it

Finti carabinieri truffano due anziani, ma vengono scoperti e arrestati - Grosseto, 1 ottobre 2025 – Due uomini sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani fingendosi carabinieri. Lo riporta lanazione.it