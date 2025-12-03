Mad Men: approfondimenti sulla produzione, i personaggi e le variazioni retcon della serie. La serie Mad Men ha rappresentato uno dei capolavori della televisione di culto, offrendo un ritratto dettagliato e realistico dell’America degli anni ’60. Questa analisi si focalizza sulle modifiche introdotte nel corso della narrazione, sui personaggi principali e sulle curiosità relative alle scelte di casting e alle riletture adottate dagli autori. Verranno inoltre evidenziate le figure di spicco che hanno contribuito alla realizzazione di questa iconica produzione. origini e evoluzione di Mad Men. Creato da Matthew Weiner, Mad Men ha visto la luce nel 2007, rappresentando un punto di riferimento per le serie di alto livello narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Presentazione di mad men i primi retcon spiegati