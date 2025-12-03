Presentazione della Scuola di filosofia di Trieste
A gennaio riprende la Scuola di filosofia di Trieste. Il programma di quest’anno ha come titolo complessivo Il respiro del pensiero. Sempre più spesso il pensiero appare costretto, chiuso in sé stesso, schiacciato dall’urgenza e bloccato dagli automatismi. Quali sono le cause di questa chiusura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
