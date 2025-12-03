Presentatrice collassa in diretta TV nel pre-partita interviene Ian Wright | trasmissione sospesa

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice di Sky Sports Laura Woods sviene in diretta prima di un match durante lo studio a bordo campo: l’intervento di Ian Wright evita la caduta, poi il messaggio che rassicura tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

