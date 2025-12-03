Presentato il programma natalizio di San Lupo | sapori musica e tradizioni dall’8 al 31 dicembre

Tempo di lettura: 3 minuti “ San Lupo si illumina di Natale ”: un intero mese di luci, sapori, musica e tradizioni che avvolgono la comunità nel calore delle feste. È questo il titolo del cartellone natalizio organizzato dal Comune di San Lupo, inserito nel più ampio ‘ Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada’, progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma POC Campania dedicato ai percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici. Gli appuntamenti prenderanno il via lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, alle ore 18:00 in piazza, con l’accensione delle luminarie artistiche e dell’Albero di Natale; l’atmosfera sarà resa ancora più accogliente da una degustazione di frittelle natalizie, accompagnata dalla musica popolare dei Taranta3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Presentato il programma natalizio di San Lupo: sapori, musica e tradizioni dall’8 al 31 dicembre

