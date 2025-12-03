Preparazione all' università e al mondo del lavoro | la classifica delle migliori scuole del Ravennate

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lugo trionfa tra i licei e gli istituti tecnici-economici, ma in campo tecnologico a Ravenna si trova ancora la preparazione migliore. Ma se si va oltre gli indirizzi tradizionali il panorama cambia. Si guarda al percorso migliore per chi vuole frequentare l'università, ma anche a chi pensa a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Preparazione Universit224 Mondo Lavoro