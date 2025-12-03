L’idea era quella di prendere 25 kg mangiando solo cibo spazzatura e arrivare a ingurgitare a 10.000 calorie al giorno. Poi, avrebbe provato a riperdere i chili presi, il tutto davanti ai suoi follower. Ma Dmitry Nuyanzin, fitness influencer, non ce l’ha fatta ed è morto durante la prima fase della sua ‘sfida’. La vicenda la racconta Vice. Obiettivo di Nuyanzin era dimostrare che si può perdere peso data qualsiasi condizione di partenza. E il suo menù per ingrassare prevedeva cibi iper calorici: torte di vario tipo e croissant a colazione, un chilo di ravioli a pranzo con sopra moltissima maionese e a cena due pizze con un hamburger. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prende 25 chili mangiando solo cibo spazzatura per dimostrare ai suoi follower che poi li perderà ma muore per arresto cardiaco: la tragica storia di Dmitry Nuyanzin