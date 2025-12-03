Premio Milano International a Edoardo De Angelis
MILANO – Il Premio Milano International alla carriera è stato assegnato al cantautore, autore e narratore Edoardo De Angelis, uno dei nomi più significativi della canzone d’autore italiana e autore del libro “Anche le statue parlano”. Il riconoscimento, promosso dall’associazione culturale Pegasus, celebra un percorso artistico ricco, coerente e innovativo, capace di intrecciare musica, scrittura, teatro e divulgazione culturale. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nella “Sala Barozzi” dell’Istituto dei ciechi di Milano, presentata dal patron della manifestazione Roberto Sarra, e alla presenza di numerosi volti dello spettacolo e della cultura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scopri altri approfondimenti
PREMIO SPECIALE SALONE DEL MOBILE.MILANO - FEDERLEGNO ARREDO SPECIAL PRIZE Committente/Client Gasteig München GmbH - Stephanie Jenke Progetto/Project gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner - Stephan Schütz Opera/Title G - facebook.com Vai su Facebook
Arte Circolare a Milano: alla Triennale la quarta edizione del premio istituito da Conai dedicato ai temi del riciclo e della tutela ambientale. polimerica.it/articolo.asp?i… Vai su X
AL CANTAUTORE EDOARDO DE ANGELIS IL PREMIO MILANO INTERNATIONAL ALLA CARRIERA PER IL LIBRO “ANCHE LE STATUE PARLANO” - Il Premio Milano International alla carriera è stato assegnato al cantautore, autore e narratore Edoardo De Angelis ... Riporta lagone.it
Cultura, all’istituto dei ciechi di Milano questa sera il Premio Letterario Milano International - com) Milano, 22 novembre 2025 – Milano, città emblema dell’eleganza, dell’intelletto e della cultura ... Si legge su mi-lorenteggio.com