premio milano international a edoardo de angelis

MILANO – Il Premio Milano International alla carriera è stato assegnato al cantautore, autore e narratore Edoardo De Angelis, uno dei nomi più significativi della canzone d’autore italiana e autore del libro “Anche le statue parlano”. Il riconoscimento, promosso dall’associazione culturale Pegasus, celebra un percorso artistico ricco, coerente e innovativo, capace di intrecciare musica, scrittura, teatro e divulgazione culturale. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nella “Sala Barozzi” dell’Istituto dei ciechi di Milano, presentata dal patron della manifestazione Roberto Sarra, e alla presenza di numerosi volti dello spettacolo e della cultura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

