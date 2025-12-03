Premio Firenze | mezzo secolo di cultura tra la città e il mondo

Firenze, 3 dicembre 2025 –  Identità, visione e risultati. Già, perché dietro la forte valenza simbolica del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive  ci sono in primo luogo la concretezza dei numeri, che raccontano di 469 opere in concorso - 175 arti visive, 294 letterarie - per un totale di partecipazioni dal 2014 ad oggi arrivato a 2308 nelle arti e 4378 per la letteratura. Nato nel 1983 per iniziativa del Centro Culturale Firenze-Europa "Mario Conti", il riconoscimento è diventato il momento clou delle attività svolte dall'istituzione, assumendo nel tempo una dimensione sovranazionale, come testimonia anche quest'anno il gemellaggio con la città di Rotterdam. 🔗 Leggi su Lanazione.it

