Premio Donatello 2025 a Vairo Mongatti

Firenze, 3 dicembre 2025 – Nel giorno in cui la città ricorda la morte di Donatello, avvenuta il 13 dicembre 1466, torna il Premio Donatello, istituito negli anni Cinquanta e promosso dagli artisti del Gruppo Donatello. Quest’anno il riconoscimento viene assegnato a Vairo Mongatti, artista e restauratore fiorentino la cui attività, profondamente legata allo studio delle tecniche antiche e al dialogo con i materiali della tradizione, rappresenta un contributo originale e coerente al panorama artistico contemporaneo. Come tradizione vuole, la giornata si aprirà alle 16,30 con la deposizione della corona sulla tomba di Donatello, nella cripta della Basilica di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Donatello 2025 a Vairo Mongatti

News recenti che potrebbero piacerti

Ormai qualsiasi oggetto si trasforma in un "premio di Donatello" #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook

David di Donatello 2025, Vermiglio vince il premio come Miglior Film - Lucia, Ada e Flavia sono le tre figlie femmine della famiglia Graziadei che ha contato dieci nascite, non tutte purtroppo andate a buon fine. Riporta mymovies.it

David di Donatello 2025: vince Vermiglio, a Mauro Delpero anche il premio per la regia. Elio Germano e Tecla Insolia miglior attori protagonisti - Un post condiviso da Premi David di Donatello (@premidavid) Il premio per il miglior produttore ai David di ... Si legge su leggo.it

David di Donatello 2025: tutti i vincitori. “Vermiglio” si prende tutto - Fra vincitori annunciati e grandi sorprese, ieri sera sono stati assegnati i David di Donatello 2025 durante una serata- Come scrive iodonna.it

David di Donatello 2025, L'arte della gioia vince il premio per la miglior sceneggiatura non originale - Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. mymovies.it scrive

David di Donatello 2025: il trionfo di Maura Delpero e del cinema femminile - L’edizione 2025 dei David di Donatello segna una svolta nella lunga storia del premio cinematografico italiano, istituito nel 1955 su ispirazione degli Oscar: per la prima volta, una donna conquista ... exibart.com scrive

David di Donatello 2025, tutti i vincitori: 7 statuette per Vermiglio - Nella serata di mercoledì 7 maggio 2025 presso il Teatro 5 di Cinecittà di Roma è andata in scena la cerimonia annuale di consegna dei David di Donatello 2025: i riconoscimenti assegnati ... gazzetta.it scrive