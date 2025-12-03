Premio ANGI 2025 | Governo Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica

(Adnkronos) – La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ha ospitato l'VIII edizione del Premio ANGI – Oscar dell'Innovazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di esponenti di Governo, Difesa e Parlamento Europeo, che hanno sottolineato la centralità dell'innovazione per il futuro competitivo del Paese. Strategia Nazionale: PNRR, AI e Nuovi Domini di Sicurezza Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Premio Angi 2025 – Gli Oscar dell’Innovazione #PremioAngi2025 #OscarInnovazione #InnovazioneItaliana #RomaLive #Diretta #ANGI #Tecnologia #StartupItalia #Ricerca #Eurocomunicazione @Angi_tech @gabferrieri x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

ROMA. Domani alle ore 9. 00, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione della VIII edizione del Premio Angi - Oscar dell’Innovazione, il riconoscimento promosso dall'ANGI (A - facebook.com Vai su Facebook

Premio ANGI 2025: Governo, Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica - L'VIII edizione degli Oscar dell’Innovazione celebra il ruolo cruciale di PNRR, AI e Cybersecurity per la sovranità digitale italiana. Come scrive adnkronos.com

Premio Angi 2025, VIII Edizione: Governo, Difesa ed Europa uniti per l’innovazione italiana - Un evento di successo che si è svolto nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma ... Segnala dire.it

Premio Angi: protesi ed esoscheletri, un messaggio positivo dalla tecnologia - INAIL): "Con la tecnologia riusciamo a offrire soluzioni per disabilità e quindi aiutare, dare assistenza e abilità alle persone" ... Come scrive dire.it

Premio Angi 2025, il Ministro Foti: “Innovazione e PNRR per un’Italia più competitiva e sostenibile” - Nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la VIII edizione del Premio Angi, il videomessaggio di Foti: “L’Europa ha bisogno di politiche industriali e di innov ... msn.com scrive

A Roma si premiano i giovani che guardano al futuro: ecco gli Oscar dell'innovazione - Nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la VIII edizione del Premio Angi, Associazione Nazionale Giovani Imprenditori. msn.com scrive

Premio Angi 2025, On. Brando Benifei: “L’Europa dell’AI ha bisogno di valori umani" - L'europarlamentare e relatore dell’AI Act, Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Usa, nel suo videomessaggio, ha parlato di una cultura dell’innovazione sempre più solida e di alzare i ... msn.com scrive