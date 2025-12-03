"Canestrelli 100". Questa la maglia speciale con la quale è stato premiato il difensore del Pisa. Prima del fischio d’inizio della sfida con l’ Inter, il presidente dell’Associazione Cento Nicola Davini, assieme al presidente del club nerazzurro Giuseppe Corrado hanno consegnato il cimelio al classe 2000, che ha tagliato il traguardo nella sfida con la Cremonese. "Un grande orgoglio". Questo il commento a riguardo dello stesso Canestrelli nella conferenza stampa dopo la partita. In nerazzurro dal 2022, con questa maglia ha segnato otto gol e messo a referto quattro assist. Imprescindibile per Gilardino: presente in tutte e tredici le gare stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premiato Canestrelli. È a quota "100"