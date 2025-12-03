Premiate otto imprese al femminile
Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario hanno premiato a Bologna 30 piccole e medie imprese del centro Italia guidate da donne, prima tappa della nona edizione del premio Women Value Company. L’iniziativa ha ricevuto quest’anno circa mille candidature da tutta Italia, di cui 80 selezionate e premiate in tre incontri previsti a Bologna, Napoli e Milano. Nella cerimonia tenuta a Palazzo Pepoli sono state assegnate anche tre menzioni speciali: per l’innovazione a Mariscadoras di Rimini, per il sociale a CavaRei di Forlì-Cesena e per il made in Italy all’Hotel Garden Experience di Perugia. La menzione per l’innovazione è stata istituita quest’anno con Intesa Sanpaolo Innovation Center. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
