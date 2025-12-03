Premi INAIL artigiani 2025 | riduzione del 5,07% | ma solo a queste condizioni

La Legge 27 dicembre 2006 numero 296 ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008 una riduzione dei premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La misura agisce in diminuzione delle somme a titolo di regolazione (saldo) da liquidare all’Istituto in sede di autoliquidazione, da parte delle imprese artigiane. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 22 settembre 2025, è stata fissata la percentuale di riduzione da applicare al premio dovuto per il 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Premi INAIL artigiani 2025: riduzione del 5,07%: ma solo a queste condizioni

Scopri altri approfondimenti

PREMI INAIL ARTIGIANI 2025: RIDUZIONE DEL 5,07% PER CHI HA INVESTITO IN SICUREZZA E NON HA AVUTO INFORTUNI Il 2025 porta buone notizie per gli artigiani italiani in materia di sicurezza sul lavoro. L’INAIL ha confermato una riduzione del pre - facebook.com Vai su Facebook

Premi INAIL artigiani 2025: riduzione del 5,07%: ma solo a queste condizioni - La citata Legge numero 296/2006 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2008, che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di ... Come scrive leggioggi.it

Premio INAIL artigiani: aggiornato lo sconto 2025 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha fissato, con decreto, la percentuale di riduzione dei premi assicurativi per le imprese ... Si legge su ipsoa.it

Artigiani, l'Inail non cambia - È in gioco il rapporto con l'Inail, l'Istituto per l'assicurazione infortuni, al quale sono dovuti i ... Come scrive avvenire.it

Premi INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni - 34 del 2025, l’INAIL ha aggiornato i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili, dall’11 giugno 2025, a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori. ipsoa.it scrive

INAIL: la rivalutazione delle rendite aumenta i costi assicurativi - L’INAIL ha comunicato l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, sulla base della rivalutazione delle rendite approvata dal Ministero del Lavoro con ... Come scrive pmi.it

Riduzione contributi e premi Inail, con la nuova aliquota aumenta tutto - Per il 2026 scatta la riduzione dello sconto sui premi e i contributi Inail. Come scrive quifinanza.it