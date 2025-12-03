Preghiera della sera 3 Dicembre 2025 | Voglio ringraziare Te

“Voglio ringraziare te”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 3 Dicembre 2025: “Voglio ringraziare Te”

Scopri altri approfondimenti

Prima che finisca la giornata, trova un momento di pace. Recita la preghiera della sera qui: ? clicktopray.org/daily Vai su X

Questa sera, 2 dicembre: * . Preghiera del Vespro a cui seguirà la * . * ? . organizzato dalla Fraternità "cari Figli" - facebook.com Vai su Facebook

Preghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Riporta lalucedimaria.it

Auguri San Francesco Saverio oggi, 3 dicembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp - Auguri San Francesco Saverio oggi, 3 dicembre: frasi, citazioni e immagini da inviare su WhatsApp ad amici e parenti ... Come scrive ilsussidiario.net

Preghiera della sera 2 Dicembre 2025: “Vieni nel mio cuore” - La preghiera della sera di oggi, martedì 2 dicembre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Secondo lalucedimaria.it