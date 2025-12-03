Preghiera del mattino del 3 Dicembre 2025 | Aiutami a vederti

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

