Prefetto ad amministratori | Fortificare chi non ha tutele

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’obiettivo di ogni amministratore, di ogni istituzione deve essere quello di fortificare chi non ha tutele, chi è poco forte, perché chi ha tutele, chi è forte riesce sempre a trovare una via di uscita”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, salutando i rappresentanti delle istituzioni e degli organi di governo locali che questa mattina hanno preso parte al decimo appuntamento dei “Dialoghi in prefettura”. Il tema tratto oggi è stato “ Il ruolo delle Istituzioni nel dialogo culturale – La fede nella città dell’uomo” e che ha visto gli interventi dello scrittore Maurizio de Giovanni e della biblista e critica d’arte suor Maria Gloria Riva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cinque ore di assemblea tra amministratori, cittadini e commissari dell’Asp. Tra rivendicazioni, accuse e proposte, per la prima volta si è percepita una reale unità d’intenti. Ma non sono mancati i momenti di tensione, come quando l’ex prefetto che guida l’Azie - facebook.com Vai su Facebook

Caso Neviano, il Comitato in Comune. Il prefetto: «Nuovi amministratori in difficoltà per il ritorno alla legalità» - Si è svolto ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Neviano, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno e che ha ... Riporta quotidianodipuglia.it

Il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto il dott. Cristiano Tatarelli, nuovo Questore della provincia - La visita ha rappresentato un'importante occasione per un'ampia riflessione sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico a livello provinciale, nonché per pianificare i prossimi incontri operativi ... Come scrive lanazione.it