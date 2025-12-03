Precetto natalizio per i Carabinieri di Pisa nella chiesa di San Michele in Borgo

Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, nella cornice della chiesa di San Michele in Borgo, la tradizionale celebrazione del Precetto Natalizio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa. Un appuntamento carico di significato, che ogni anno riunisce i militari e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

