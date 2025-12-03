Prato portato via di notte da finti poliziotti | chiesto riscatto alla famiglia

Ci sarebbe una richiesta di riscatto, "ingente", fatta ai familiari di Yang Yixian, l'uomo cinese di 46 anni, residente a Empoli (Firenze), prelevato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 da due uomini che si sarebbero spacciati per poliziotti all'esterno di un locale di karaoke a Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Prato portato via di notte da finti poliziotti chiesto riscatto alla famiglia

© Firenzepost.it - Prato, portato via di notte da finti poliziotti: chiesto riscatto alla famiglia

