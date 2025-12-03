Prato online l’elenco delle famiglie beneficiarie del contributo dei centri estivi

Prato, 3 dicembre 2025 – Il Comune di Prato ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei beneficiari del contributo per le spese sostenute per la frequenza di centri estivi in rete 2025.Hanno potuto accedere al contributo, erogato al Comune dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le famiglie che hanno scelto uno dei 73 centri estivi del territorio aderenti alla rete promossa dal Comune di Prato, che comporta, per i gestori, il rispetto di un progetto di intervento di qualità, con valenza educativa e di socializzazione. La maggior parte dei gestori aderenti alla rete ha inoltre sottoscritto una convenzione con il Comune di Prato, impegnandosi a mantenere le tariffe di frequenza entro soglie di contenimento della spesa settimanale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, online l’elenco delle famiglie beneficiarie del contributo dei centri estivi

