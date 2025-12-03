È la settimana che porta allo scontro attesissimo contro il Grosseto. In casa Prato, gli allenamenti sono ripresi sul Sussidiario. Oggi doppia seduta per la formazione di Venturi. Da capire se il tecnico biancazzurro riuscirà a recuperare Greselin, alle prese con quei problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le ultime due uscite. Abbondanza invece in attacco, con tre calciatori a giocarsi le due maglie a disposizione. Gioè è pronto anche a scendere in campo dall’inizio, ma sia Rossetti che Verde sono andati in gol domenica scorsa. Specie il classe ‘99, che prima dell’infortunio occorso al nativo di Lucca partiva indietro nelle gerarchie, è in gran spolvero, con tre gol realizzati nelle ultime quattro partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato con il super attacco. E con la voglia di stupire