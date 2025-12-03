Pranzo di Natale in Lombardia si spenderanno 120 euro a famiglia Quali sono i rincari che pesano di più

Milano, 3 dicembre 2025 – Natale, periodo di festa e gioia sì, ma che “dolori” per il portafogli. Codici Lombardia accende un faro sui rincari che stanno colpendo le famiglie in vista delle festività e alla corsa all’acquisto. Soprattutto per le nostre tavole. Anche se l’inflazione sul territorio della Lombardia rimane più bassa rispetto alla media nazionale, i lombardi continueranno a spendere più del resto d’Italia per il pranzo e il cenone di Natale. La spesa prevista per il pranzo di Natale. Pranzo di Natale: in Lombardia oltre 120 euro a tavola. Mentre la spesa media nazionale per il pranzocenone in casa oscilla tra 111 e 117 euro, in Lombardia si sale a 117–125 euro a famiglia (ipotizzando il raduno di parenti di 8 persone). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pranzo di Natale, in Lombardia si spenderanno 120 euro a famiglia. Quali sono i rincari che pesano di più

