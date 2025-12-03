Pozzuoli incendio in casa | muore donna di 61 anni grave il marito

Potrebbe essere stata una stufetta a innescare l’incendio che ha portato alla morte di una donna di 61 anni in un’abitazione al secondo piano di una palazzina a Pozzuoli. Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato ieri in un’abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pozzuoli, incendio in casa: muore donna di 61 anni, grave il marito

